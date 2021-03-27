ЦСКА відправив травмованого гравця у збірну Казахстану – суперник України має претензії до медштабу росіян
Головний тренер національної команди Казахстану Талгат Байсуфінов розповів про втрату хавбека московського ЦСКА Бахтіяра Зайнутдінова.
"В останньому матчі чемпіонату Росії проти Зеніта Зайнутдінов отримав травму. Медичний штаб ЦСКА про це нам не сказав.
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Він прибув у розташування збірної, провів кілька тренувань, але ми провели обстеження і зрозуміли, що він не готовий. Стара травма дала про себе знати, трапився рецидив.
Вчора дали йому відпочити. Вранці поговорили, на жаль, він не зможе зіграти з Францією", – цитує Байсуфінова Prosports.kz.
Казахи прийматимуть Францію в рамках кваліфікації ЧС-2022 28 березня, а через три дні підопічні Байсуфінова зіграють проти України у Києві.
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