"В останньому матчі чемпіонату Росії проти Зеніта Зайнутдінов отримав травму. Медичний штаб ЦСКА про це нам не сказав.

Маркевич: Україна повинна обігрувати Фінляндію і Казахстан

Він прибув у розташування збірної, провів кілька тренувань, але ми провели обстеження і зрозуміли, що він не готовий. Стара травма дала про себе знати, трапився рецидив.

Вчора дали йому відпочити. Вранці поговорили, на жаль, він не зможе зіграти з Францією", – цитує Байсуфінова Prosports.kz.

Казахи прийматимуть Францію в рамках кваліфікації ЧС-2022 28 березня, а через три дні підопічні Байсуфінова зіграють проти України у Києві.

ЧС-2022: Франція спробує не відпустити Україну, кавказький вояж Іспанії, битви лідерів груп – фішки другого туру відбору