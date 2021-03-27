"Ми граємо вдома. Ці команди (Фінляндія і Казахстан – прим.) ми повинні обігрувати, хоча фіни останнім часом додали серйозно. Я думаю, у збірної України буде зовсім інша тактика. Потрібно атакувати, потрібно пресингувати на чужій половині поля. Це вже зовсім інший футбол.

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Я сподіваюся, що у нас є футболісти, які можуть сильно зіграти індивідуально. Думаю, що в складі будуть якісь зміни. Можливо, Марлос з'явиться, тому що у нього індивідуальна майстерність на високому рівні. Україні потрібні такі гравці. Зінченко плюс Маліновський. Я не знаю, в якому стані Циганков", – резюмував Маркевич в ефірі Футбол News.

До слова, протистояння з фінами та казахами відбудеться на НСК Олімпійський 28 та 31 березня відповідно. Обидва матчі розпочнуться о 21:45.

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