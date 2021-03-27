ЦСКА отправил травмированного игрока в сборную Казахстана – соперник Украины имеет претензии к медштабу россиян
Главный тренер национальной команды Казахстана Талгат Байсуфинов рассказал о потере хавбека московского ЦСКА Бахтияра Зайнутдинова.
"В последнем матче чемпионата России против Зенита Зайнутдинов получил травму. Медицинский штаб ЦСКА об этом не сказал.
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Он прибыл в расположение сборной, провел несколько тренировок, но мы провели обследование и поняли, что он не готов. Старая травма дала о себе знать, случился рецидив.
Вчера дали ему отдохнуть. Утром поговорили, к сожалению, он не сможет сыграть с Францией", – цитирует Байсуфинова Prosports.kz.
Казахи будут принимать Францию в рамках квалификации ЧМ-2022 28 марта, а через три дня подопечные Байсуфинова сыграют против Украины в Киеве.
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