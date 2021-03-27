"В последнем матче чемпионата России против Зенита Зайнутдинов получил травму. Медицинский штаб ЦСКА об этом не сказал.

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Он прибыл в расположение сборной, провел несколько тренировок, но мы провели обследование и поняли, что он не готов. Старая травма дала о себе знать, случился рецидив.

Вчера дали ему отдохнуть. Утром поговорили, к сожалению, он не сможет сыграть с Францией", – цитирует Байсуфинова Prosports.kz.

Казахи будут принимать Францию в рамках квалификации ЧМ-2022 28 марта, а через три дня подопечные Байсуфинова сыграют против Украины в Киеве.

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