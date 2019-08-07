Безлад, що врятував клуб і дружба з росіянами: ультрас ЦСКА Софія "Сектор Г" – Зорю очікує пекло

Софійський ЦСКА не має великих досягнень на міжнародній арені, проте дуже відомий завдяки фанатському руху "Сектор Г". "Футбол 24" розповідає про ультрас суперника луганської Зорі.

Софійський ЦСКА за свою 71-річну історію став найтитулованішим клубом Болгарії. Столичний клуб здобував національне чемпіонство 31 раз, що є одним із найбільших показників у Європі. Також “армійці” можуть похизуватись такими вихованцями, як Дімітар Бербатов, Мартін та Стіліян Петрови, також довгий час за команду грав легендарний Христо Стоїчков.

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Попри 8-річну гегемонію Лудогорця і нещодавній фінансовий крах, фанатський рух ЦСКА "Сектор Г" залишається вірним своїй команді і продовжує масово відвідувати домашні та виїзні матчі, а також впливати на життя свого клубу.

Ким є ультрас ЦСКА Софія і якого прийому очікувати луганській Зорі в столиці Болгарії?

"Сектор Г" – це ти!"

Фанатський рух ЦСКА зародився у 60-х роках ХХ століття, коли команда почала домінувати у внутрішній першості. У матчах Кубка володарів Кубків на національний стадіон Васіл Левскі прийшло 70 тисяч глядачів, що стало одним з найбільших показників відвідування спортивних подій у Болгарії.

Свою назву фанатський рух отримав, оскільки перебуває на трибуні "Г" стадіону Болгарської Армії. Найвпливовішими групами всередині є The Animals та Offenders.

Представники ультрас пропагують ідею, що кожен вболівальник є важливою частиною фанатського руху, а тому характерним є гасло “Сектор Г" – це ти". Виїзди організовуються без допомоги клубу. Фанати орендують автобуси, за які платить кожен, хто хоче відвідати виїзний матч улюбленої команди.

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Потрапити на сектор ЦСКА тобі не світить, якщо ти ром, албанець або турок. Фанати пропагують націоналістичні погляди і не приймають до своїх лав людей згаданих національностей.

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Атмосфера на поєдинках ЦСКА є неймовірною незалежно від статусу матчу. "Сектор Г" регулярно заповнюється вщент, а фанатів чути з різних куточків Софії. Але не вони єдині мають величезну популярність у місті.

До речі, фанати ЦСКА не відстають і у реп-культурі.

"Вічне дербі" Левскі – ЦСКА. Бережи своє авто Головним ворогом ЦСКА є інший столичний клуб – Левскі, протистояння з яким іменують “Вічним дербі”. Воно навіть проходить на національному стадіоні через більшу місткість арени та недостатній рівень безпеки на домашніх стадіонах обидвох команд. Хоча активні фанати хотіли би інакше.

“Вважаю, що обидві фанатські групи хотіли би проводити дербі на своїй домашній арені, але через рішення влади, поліції, муніципалітету проводити такий матч на власних стадіонах заборонено”, – розповів один із ультрас ЦСКА.

Левскі є другим найтитулованішим клубом Болгарії і отримав свою нинішню назву на честь відомого болгарського революціонера Васіла Левскі, який був піднесений до статусу національного героя. Фанати цієї команди ненавидять ЦСКА через армійське походження клубу.

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Активні вболівальники “армійців” не вважають Левскі софійським клубом, адже вони з Подуяного, яке раніше не було частиною міста. Також вони звинувачують свого опонента у плагіаті "зарядів" та хоробрості лише в інтернеті.

У день матчу Софія перетворюється на поле бою між двома ворогуючими таборами. Сотні жертв та арештів – звична справа для “Вічного дербі”. У 2011 році трибуни охороняли 1630 поліцейських, на секторі ЦСКА були дві бійки між фанатами. Як наслідок, 44 заарештованих. Але найцікавіше було після гри. Частина ультрас Левскі спалила автомобіль футболіста ЦСКА Івана Бандаловскі.

Той самий автомобіль Івана Бандаловскі

“Вічне дербі” є найпопулярнішим у Болгарії, але у сезоні 2015/16 болгарська федерація залишила вболівальників без видовища.

Безлад, який врятував життя клубу

У червні 2013 року Федерація футболу Болгарії позбавила ЦСКА професіонального статусу через борги. Ультрас не залишились осторонь і влаштували протести біля офісу компанії Titan AS, що на той момент була власником клубу, але була зупинена поліцією. Фанати не зупинились та увірвались до будинку, де перебуває федерація, і закидали його камінням, фаєрами та іншими предметами. Як наслідок, тоді ліцензії “армійців” не позбавили. Ненадовго.

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Через 2 роки клуб таки втратив право на виступ в еліті і був відправлений у третій дивізіон Болгарії. Та навіть тоді фанати не перестали відвідувати поєдинки команди, яка впевнено виграла лігу в сезоні 2015/16, вигравши 29 матчів із 30-ти. А за свою вірність ультрас отримали винагороду.

Сезон 2016/17 ЦСКА мав розпочати у другому дивізіоні, але у справу втрутився прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов, і клуб був повернений в еліту.

З 2015 року власником ЦСКА є болгарський бізнесмен Гріша Ганчев. Йому належить компанія Litex Commerce AD, яка працює у кількох галузях.

Як вважають самі вболівальники, частина болгарського уряду бажає смерті найтитулованішому клубу країни.

“Багато політичних партій хочуть знищити ЦСКА. Не просто знищити, а стерти”, – таку заяву зробив директор музею “армійців” Александер Манов.

Зорі не варто очікувати дружній прийом

У 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи ЦСКА зустрінеться з луганською Зорею. Українська команда відчує наповну галас трибун і буде сильно освистана.

Справа в тому, що “армійці” дружать з іншими “армійцями” – московськими. Теплі стосунки з московським ЦСКА виникли внаслідок дружби з белградським Партизаном. Також товаришують із фанатською групою Стяуа.

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Не варто дивуватись, якщо на трибунах з’явиться символіка “ЛНР”, адже можна зробити висновок, що ультрас ЦСКА Софія лояльні до Росії. Але це має лише додати луганцям мотивації залишити болгарську команду без єврокубків.

Фанати ЦСКА створюють фантастичну атмосферу на трибунах і вміють впливати на життя клубу. Вони подають приклад палкої любові та вірності до команди, але при цьому мають політичні погляди, які, м’яко кажучи, не є близькими для переважної більшості українців, що лише підливає масла у вогонь перед протистоянням Зорі з “армійцями”.