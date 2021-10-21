Цьогорічний євросезон дається українським клубам надзвичайно важко. Точніше, він взагалі не дається. Показовим є факт, що Ворскла навіть у жовтні залишається найбільш результативним колективом УПЛ у єврокубках, хоча полтавці вилетіли після першого ж раунду кваліфікації. Здавалося, що після падіння Зорі з Ліги Європи у Лігу конференцій очки будуть капати у таблицю коефіцієнтів стабільно, але і тут маємо катастрофу – 0 залікових балів, 6 пропущених голів і 1 забитий в матчах проти Буде-Глімта та Роми. І тотальна безнадія.

Зоря очолила антирейтинг серед усіх команд-учасниць єврокубків

Ще одна поразка де-факто поставить хрест на надіях вийти у плей-офф, тож у поєдинках проти ЦСКА Софії потрібно набирати бодай чотири очки. Більшість українських вболівальників якщо й очікує на проблеми у цьому протистоянні, то виключно через особливості футболу Зорі. Ніхто не вважає болгар солідними суперниками – а дарма.

ЦСКА Софія, на відміну від безвольних українських середняків, не вилетів після першого ж матчу кваліфікації, а пройшов усе горнило відбору до Ліги конференцій. У 2-му раунді "армійці" розписали дві нульові нічиї з латвійською Лієпаєю, прорвавшись далі по серії пенальті, а в 3-му команда пройшла хорватський Осієк (4:2 вдома, 1:1 на виїзді). У плей-офф софійці зазнали поразки від Вікторії Плзень на її полі (0:2), однак у рідних стінах вони влаштували чехам розгром – 3:0!

У групі ЦСКА Софія зазнав розгрому від Роми (1:5), але при цьому саме болгари відкрили рахунок на Стадіо Олімпіко. З Буде-Глімтом же вони розписали заслужену нульову нічию – а тепер згадайте, як депресивно у цих поєдинках виглядала Зоря. Крім того, в цього колективу ще й на внутрішньому фронті все дуже симпатично – "армійці" йдуть на 2-й позиції, відстаючи від Лудогорця всього на 2 очки й маючи матч у запасі.

У тактичному плані ця команда не демонструє чогось надзвичайно цікавого, як той же Буде-Глімт, але й примітивною її не назвати. 64-річний болгарський коуч Стойко Младенов працює у схемі 4-2-3-1, сповідуючи гру першим номером у високому темпі. Головною ударною силою софійців є нападник Кайседо – в активі колумбійця 10 голів у всіх турнірах – він є найкращим бомбардирдом чемпіонату Болгарії. Хорді класно працює 1-в-1 і чудово виглядає у повітрі. Також слід виділити схильного до авантюрних рейдів на дриблінгу Мазіка – лівий фулбек володіє хорошим ударом і технікою.

Ви все ще не вірите, що Зоря може не перемогти ЦСКА Софію? Тоді ось вам ще кілька фактів: за 11 матчів у поточному сезоні переграти "армійців" змогли тільки Вікторія Плзень та Рома, а вдома команда не знає поразок протягом 23-х поєдинків поспіль, з осені 2020-го – причому у Лізі Європи вона перемогла Рому (3:1). Переважна більшість цих зустрічей завершилися звитягами.

Ось з таким "прохідним" суперником доведеться зустрітись Зорі. Між тим, луганський колектив виглядає дуже неоднозначно: з одного боку, підопічні Віктора Скрипника мають перемоги над Десною, СК Дніпро-1 і Ворсклою, з іншого – гранди, Рома і Буде-Глімт переїхали бронзового призера УПЛ практично без спротиву, до того ж, Шахтар забив аж шість голів. Та і про Рапід не варто забувати. Навіть на тлі аутсайдерів чемпіонату "чорно-білі" не справляють враження команди з великим досвідом виступів у єврокубках.

Частково проблеми Зорі можна зрозуміти. Як не крути, а стабільно демонструвати круті результати, кожного року втрачаючи усіх лідерів, нереально. Віктор Скрипник крутиться, як може, але всьому є межа. Втім, і до коуча луганців все частіше виникають запитання – його схема 4-4-2 із "ромбом" не дивує навіть найслабших представників УПЛ, а сенсу в ній давно немає. Луганці не грають від володіння м'ячем, збившись на простішу гру від довгих передач у контратаку, а використання "ромбу" з ослабленим складом є занадто ризикованим – ця ігрова модель має серйозні вимоги до рівня виконавців.

Навіть славетний пресинг Зорі більше шкодить команді. Суперники навчилися його перебивати, а бажання тиснути 4-в-4, 5-в-5 або навіть 6-в-6 розходиться з кадровим потенціалом – Віктору Скрипнику не вистачає швидких і надійних захисників, аби грати з високою лінією оборони й страхувати опорну зону. Хоча іноді рішення Віктора Анатолійовича щодо вибору складу дивують – так, у поєдинку проти Шахтаря він виставив на правий фланг оборони центрхава-резервіста Казакова, а чистий правий фулбек (Фаворов) вийшов у другому таймі на позицію центрального оборонця.

Сильні суперники жорстоко карають Зорю за розриви у лініях, привози повільних захисників і загальну банальність атак. А тут ще й Кочергін загримів у дубль без логічних причин (у ЗМІ говорять про шантаж при підписанні нового контракту). У Софію він не полетів, хоча Владислав є найкращим футболістом команди. Таке от життя.

Залишається сподіватись, що якийсь рівень у Зорі залишився, а мотивація у луганців буде високою. Відступати їм вже нікуди, а третя поспіль поразка стане тотальною ганьбою. Футболісти точно не бажають цього, хоча психологічна стійкість "чорно-білих" викликає серйозні питання. У будь-якому випадку, без очок повертатися колектив не має права.

Кадрова ситуація

У болгар усі футболісти готові зіграти, чого не скажеш про Зорю. У Софію не полетіли Кочергін і Кабаєв, а готовність Віталія Вернидуба викликає серйозні сумніви – він отримав ушкодження у першому таймі матчу з Шахтарем. Точно не зіграють травмовані Шевченко й Назарина.

Орієнтовні склади на матч ЦСКА Софія – Зоря

ЦСКА Софія: Бузатто – Туріцов, Матей, Лам, Мазік – Мухар, Юга – Йомов, Кері, Бе – Кайседо

Зоря: Мацапура – Фаворов, Імереков, Цвек, Рейс – Назарина – Хомченовський, Крістіан, Громов – Гладкий, Сайядманеш

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

У перемогу Зорі чомусь зовсім не віриться. По-перше, команда надзвичайно ослаблена – немає ні провідного опорника, ні найкращого футболіста атаки, ні мобільного Кабаєва. По-друге, у Віктора Скрипника занадто вразлива оборона. Вернидуб може зіграти, а може й у запасі просидіти – різниця буде невеликою, адже він помиляється не рідше за партнерів. По-третє, тактика "чорно-білих" вже давно читається вздовж і поперек, а кадрові рішення тренерського штабу останнім часом виглядають тривожно.

Зрештою, треба не забувати і про силу ЦСКА Софії. Вдома болгари не поступаються нікому, а їхній футбол виглядає досить агресивно. Зоря ж має проблеми ще й у психологічному плані – майже усі програші луганців виглядали катастрофічно безнадійно й беззубо.

Ставити на поразку української команди не хочеться. Все ж, у Зорі має бути певний запас міцності, аби не програвати "армійцям", однак чи вистачить його для перемоги в Софії? Тут є величезні сумніви. Саме тому ми пропонуємо ставити на нічию.

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