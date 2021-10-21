Нынешний евросезон даётся украинским клубам чрезвычайно трудно. Точнее, он совершенно не даётся. Показателен тот факт, что Ворскла даже в октябре остаётся наиболее результативным коллективом УПЛ в еврокубках, хотя полтавчане вылетели после первого же раунда квалификации. Казалось, что после падения Зари из Лиги Европы в Лигу конференций очки будут капать в таблицу коэффициентов стабильно, но и тут имеем катастрофу – 0 зачётных баллов, 6 пропущенных голов и 1 забитый.в матчах против Буде-Глимт и Ромы. И тотальная безнадёга.

Заря возглавила антирейтинг среди всех команд-участниц еврокубков

Ещё одно поражение де-факто поставит крест на надеждах выйти в плей-офф, поэтому в поединках против ЦСКА Софии нужно набирать хотя бы четыре очка. Большинство украинских болельщиков если и ожидает проблем в этом противостоянии, то исключительно из-за особенностей футбола Зари – никто не считает болгар солидными соперниками. А зря.

ЦСКА София, в отличие от слабохарактерных украинских середняков, не вылетел после первого же матча квалификации, а прошёл всё сито отбора в Лигу конференций. Во 2-м раунде "армейцы" расписали две нулевые ничьи с латвийской Лиепаей, прорвавшись дальше по серии пенальти, а в 3-м раунде команда прошла хорватский Осиек (4:2 дома, 1:1 на выезде). В плей-офф софийцы потерпели поражение от Виктории Пльзень на её поле (0: 2), однако в родных стенах они устроили чехам разгром – 3:0!

В группе ЦСКА София потерпела разгром от Ромы (1:5), но при этом именно болгары открыли счёт на Стадио Олимпико. С Буде-Глимт же они расписали заслуженную нулевую ничью – а теперь вспомните, как депрессивно в этих поединках выглядела Заря. Кроме того, у данного коллектива ещё и на внутреннем фронте всё очень симпатично – "армейцы" идут на 2-й позиции, отставая от Лудогорца всего на 2 очка и имея матч в запасе.

В тактическом плане эта команда не демонстрирует чего-то очень интересного, как тот же Буде-Глимт, но и примитивной её не назвать. 64-летний болгарский тренер Стойко Младенов работает в схеме 4-2-3-1, исповедуя игру первым номером в высоком темпе. Главной ударной силой является нападающий Кайседо – в активе колумбийца 10 голов во всех турнирах, причём Хорди является лучшим бомбардирдом чемпионата Болгарии. Он шикарно работает 1-в-1 и здорово выглядит в воздухе. Также следует выделить склонного к авантюрным рейдам на дриблинге Мазика – левый фулбек обладает хорошим ударом и техникой.

Вы всё еще не верите, что Заря может не победить ЦСКА Софию? Тогда вот вам ещё пару фактов: за 11 поединков в текущем сезоне переиграть "армейцев" смогли лишь Виктория Пльзень и Рома, а дома команда не знает поражений на протяжении 23-х матчей подряд, с осени 2020-го – причём в Лиге Европы она победила Рому (3:1). Подавляющее большинство этих встреч завершилось победой.

Вот с таким "проходным" соперником придётся встретиться Заре. Между тем, луганский коллектив в текущем сезоне выглядит очень неоднозначно: с одной стороны, подопечные Виктора Скрипника имеют победы над Десной, СК Днепром-1 и Ворсклой, с другой – гранды, Рома и Буде-Глимт переехали бронзового призера УПЛ практически без сопротивления, причем Шахтер забил аж шесть голов. Да и про Рапид не стоит забывать. Даже на фоне аутсайдеров чемпионата "черно-белые" не производят впечатления команды с большим опытом выступлений в еврокубках.

Частично проблемы Зари можно понять. Как ни крути, а стабильно демонстрировать крутые результаты, каждый год теряя всех лидеров, нереально. Виктор Скрипник крутится, как может, но всему есть предел. Впрочем, и к тренеру луганчан всё чаще возникают вопросы – его схема 4-4-2 "ромб" не удивляет даже самых слабых представителей УПЛ, а смысла в ней давно нет. Луганчане не играют от владения мячом, сбившись на простую игру от длинных передач в контратаку, а использование "ромба" с ослабленным составом является слишком рискованным – эта игровая модель имеет серьёзные требования по уровню исполнителей.

Даже знаменитый прессинг Зари всё чаще вредит команде. Соперники научились его перебивать, а желание давить 4-в-4, 5-в-5 или даже 6-в-6 расходится с кадровыми возможностями – Виктору Скрипнику не хватает быстрых и надёжных защитников, чтобы действовать с высокой линией обороны и страховать опорную зону. Хотя в последнее время решения Виктора Анатольевича по выбору состава удивляют – так, в матче против Шахтера он выставил на правый фланг обороны центрхава-резервиста Казакова, а чистый правый фулбек (Фаворов) вышел во втором тайме на позицию центрального защитника.

Сильные соперники жестоко наказывают Зарю за разрывы в линиях, привозы медленных защитников и общую банальность атак. А тут ещё и Кочергин загремел в дубль без логичных причин (в СМИ говорят о шантаже при подписании нового контракта). В Софию не полетел, хотя Владислав является лучшим футболистом команды. Такая вот жизнь.

Остаётся надеяться, что определённый уровень у Зари остался, а мотивация у луганчан будет очень высокой. Отступать им уже некуда, а третье подряд поражение станет тотальным позором. Футболисты точно не желают этого, хотя психологическая устойчивость "черно-белых" вызывает большие вопросы. В любом случае, без очков возвращаться коллектив не имеет права.

Кадровая ситуация

У болгар все футболисты готовы сыграть, чего не скажешь про Зарю. В Софию не полетели Кочергин и Кабаев, а готовность Виталия Вернидуба вызывает серьёзные сомнения – он получил повреждение в первом тайме матча с Шахтером. Точно не сыграют травмированные Шевченко и Назарина.

Ориентировочные составы на матч ЦСКА София – Заря

ЦСКА София: Бузатто – Турицов, Матей, Лам, Мазик – Мухар, Юга – Йомов, Кэри, Бэ – Кайседо

Заря: Мацапура – Фаворов, Имереков, Цвек, Рейс – Назарина – Хомченовский, Кристиан, Громов – Гладкий, Сайядманеш

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

В победу Зари почему-то совсем не верится. Во-первых, команда очень ослаблена – нет ни ведущего опорника, ни лучшего игрока атаки, ни мобильного Кабаева. Во-вторых, у Виктора Скрипника слишком уязвимая оборона. Вернидуб может сыграть, а может и в запасе просидеть – разница будет небольшой, ведь он ошибается не реже партнёров. В-третьих, тактика "чёрно-белых" уже давно читается вдоль и поперёк, а кадровые решения тренерского штаба в последнее время выглядят тревожно.

В конце концов, надо не забывать и о силе ЦСКА Софии. Дома болгары не проигрывают, а их футбол выглядит достаточно агрессивно. Заря же имеет проблемы ещё и в психологическом плане – почти все проигрыши луганчан выглядели катастрофически безнадёжно и беззубо.

Ставить на поражение украинской команды не хочется. У Зари, всё же, должен быть определённый запас прочности, чтобы не проигрывать "армейцам", однако хватит ли его для победы в Софии? Тут есть огромные сомнения. Именно поэтому мы предлагаем ставить на ничью.

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