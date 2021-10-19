Призначення на поєдинок отримав 38-річний австрієць Мануель Шюттенгрубер, інформує офіційний сайт луганців.

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Асистенти на лініях – Роланд Бранднер і Роберт Штайнахер. Четвертим арбітром призначений Вальтер Альтманн. Для Шюттенгрубера це дебют у поточному сезоні єврокубків. Із Зорею він раніше не перетинався, а востаннє судив представників України у листопаді минулого року, коли збірна поступилася Польщі (0:2) у спарингу.

Додамо, що ЦСКА прийматиме команду Скрипника у четвер (21 жовтня), початок о 22:00. У перших двох турах луганці зазнали поразок від Роми і Буде-Глімт.

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