Назначение на поединок получил 38-летний австриец Мануэль Шюттенгрубер, информирует официальный сайт луганчан.

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Ассистенты на линиях – Роланд Бранднер и Роберт Штайнахер. Четвертым арбитром назначен Вальтер Альтманн. Для Шюттенгрубера это дебют в текущем сезоне еврокубков. С Зарей он раньше не пересекался, а в последний раз судил представителей Украины в ноябре прошлого года, когда сборная уступила Польше (0:2) в спарринге.

Добавим, что ЦСКА будет принимать команду Скрипника в четверг (21 октября), начало в 22:00. В первых двух турах луганчане потерпели поражения от Ромы и Будё-Глимт.

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