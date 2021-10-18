"Фактично, найкращого футболіста команди перевели в дубль. Ось це до питання, чому лідери Зорі не хочуть підписувати нові контракти з клубом на рік-півтора. Вони просто розуміють, що Скрипник влітку піде, і це буде зовсім інший проект. Буде новий тренер, все зовсім по-іншому. І вони в цьому проекті залишатися не хочуть.

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У Кочергіна контракт закінчується влітку, і через два місяці будь-яка команда зможе підписати з ним попередній контракт, щоб він пішов як вільний агент. Зоря пропонує йому контракт, за моїми даними, на три роки на приблизно тих же умовах, що і зараз. І для Кочергіна у свої 26 підписувати контракт на три роки – це з великою імовірністю означає залишитися без нормального кар'єрного зростання і переходу в нормальний клуб.

Починається якийсь переговорний процес, але Геллер вже навчений історіями з Юрченком, Іванісенею, клаусулами. Він займає жорстку позицію, і Кочергіна відпускають бігати по колу", – розповів ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

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