"Якщо порівнювати цей чемпіонат та минулий, то цей більш рівний. Раніше були команди, які за рівнем поступалися фаворитам, а тепер кожен може обіграти кожного.

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Можуть бути будь-які непередбачувані результати. Ми обігруємо Чорноморець 3:1, але на наступний матч одесити їдуть до Олександрії та перемагають її 5:1. Цього точно ніхто не міг передбачити. Таких результатів дуже багато, але тим цікавіший сам чемпіонат.

Ми не маємо дивитися у минуле, коли результат був максимально передбачуваний, а треба дивитися в теперішнє, коли все стало цікавіше. Слава Богу, у нас є цей чемпіонат і ми можемо проводити ігри", – цитує Лавриненка офіційний сайт УПЛ.

Нагадаємо, після 8-ми турів Верес у турнірній таблиці УПЛ йде чотирнадцятим, набравши 5 очок (і має гру в запасі).

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