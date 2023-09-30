"Если сравнивать этот чемпионат и прошлый, то этот более ровный. Раньше были команды, которые по уровню уступали фаворитам, а теперь каждый может обыграть каждого.

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Могут быть любые непредсказуемые результаты. Мы обыгрываем Черноморец 3:1, но на следующий матч одесситы едут в Александрию и побеждают ее 5:1. Этого точно никто не мог предвидеть. Таких результатов очень много, но тем интереснее сам чемпионат.

Мы не должны смотреть в прошлое, когда результат был максимально предсказуем, а надо смотреть в настоящее, когда все стало интереснее. Слава Богу, у нас есть этот чемпионат и мы можем проводить игры", – цитирует Лавриненко официальный сайт УПЛ.

Напомним, после 8-ми туров Верес в турнирной таблице УПЛ идет четырнадцатым, набрав 5 очков (и имеет игру в запасе).

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