Одразу після стартового свистка гравці Руха почали доводити, що не байдикували на зборах. Така активність львів'ян призвела до призначення пенальті у ворота гостей, Климчук впевнено реалізував 11-метровий. На перерву господарі пішли за мінімальної переваги.

Маріуполь – Олександрія – 0:1 – відео гола та огляд матчу

У другому таймі суперники не збавляли темп попри снігопад на Львів Арені. На 52-й хвилині зустрічі за справу взявся хавбек Ворскли Георгій Цітаішвілі. Гравець увірвався з лівого флангу у штрафний майданчик Руха, пройшов кількох захисників і потужно вистрілив під ближню стійку. Варто відзначити, що це дебютний матч для Гіо в УПЛ за Ворсклу, права на гравця належать київському Динамо.

Завершення матчу також не розчарувало, кожна з команд мала шанси вирвати перемогу, але фінальний свисток зафіксував справедливу нічию.

Після 14-ти турів чемпіонату України Ворскла розташувалась на 5-й сходинці, Рух залишається біля зони вильоту – 13-й.

Колос втримав історичну нічию з Шахтарем – "гірники" відпустили Динамо у відрив