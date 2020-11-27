"Чи був пенальті? Змінити ми нічого не можемо, суддя призначив – це його рішення. А був чи не був – що зараз говорити? Просто хлопцям треба уважніше діяти в штрафному майданчику і біля нього. І перший гол ми пропустили... По суті, гравці оборони повинні були відпрацювати цей момент. З'являється така поважність у нас в грі, яка призводить до взяття наших воріт.

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Цітаішвілі сьогодні виділявся, демонстрував той рівень, який від нього весь час вимагають. І його забитий гол... Так, сьогодні він був одним з лідерів на полі. Гіо необхідна ігрова практика, і Луческу висловив побажання, щоб він грав. А Вівчаренко працює весь час із нами.

Віддам належне супернику, вони сьогодні старалися, билися, комбінували на полі. Нам було складно. Але, повторюся, поважність, яка була присутня в моментах контролю м'яча, взяття воріт, гри в обороні, зіграла з нами таку неприємний жарт.

Ванат втомився, і треба було дати вийти Сухоручку. Він як гравець атаки повинен виходити і забивати голи, що він і зробив. Йому спасибі за це", – поділився Мороз у коментарі офіційному сайту Динамо.

Зазначимо, ця перемога дозволила Динамо випередити Шахтар, який у 11 турі несподівано програв СК Дніпро-1 (2:3). У донеччан 24 очки, а у киян на три більше і гра в запасі. Цітаішвілі ж взяв участь у трьох взяттях воріт Ворскли, записавши до свого активу гол та асист.

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