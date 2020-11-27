"Был ли пенальти? Изменить мы ничего не можем, судья назначил – это его решение. А был или не был – что сейчас говорить? Просто ребятам надо внимательнее действовать в штрафной площадке и возле него. И первый гол мы пропустили... По сути, игроки обороны должны были отработать данный момент. Появляется такая вальяжность у нас в игре, которая приводит к взятию наших ворот.

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Цитаишвили сегодня выделялся, демонстрировал тот уровень, который от него все время требуют. И его забитый гол... Да, сегодня он был одним из лидеров на поле. Гио необходима игровая практика, и Луческу выразил пожелание, чтобы он играл. А Вивчаренко работает все время с нами.

Отдам должное сопернику, они сегодня старались, бились, комбинировали на поле. Нам было сложно. Но, повторюсь, вальяжность, которая присутствовала в моментах контроля мяча, взятие ворот, игры в обороне, сыграла с нами такую ​​неприятную шутку.

Ванат устал, и надо было дать выйти Сухоручко. Он как игрок атаки должен выходить и забивать голы, что он и сделал. Ему спасибо за это", – поделился Мороз в комментарии официальному сайту Динамо.

Отметим, эта победа позволила Динамо опередить Шахтер, в 11 туре неожиданно проиграл СК Днепр-1 (2:3). У дончан 24 очка, а у киевлян на три больше и игра в запасе. Цитаишвили же принял участие в трех взятии ворот Ворсклы, записав в свой актив гол и ассист.

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