Товариський матч

Ворскла – Балкани – 1:2

Голи: Щербак, 14 – Даку 29 Хокс, 62

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Учора, 24 січня, Ворскла провела свій перший контрольний поєдинок на навчально-тренувальних зборах в Туреччині. Суперником підопічних Юрія Максимова стала команда Балкани із Косово. Попри те, що полтавці першими відкрили рахунок, перемога в матчі дісталася косоварам (2:1).

Відзначимо, що вперше за нову команду зіграв Георгій Цітаішвілі, який перейшов у Ворсклу на правах оренди із Динамо. Півзахисник взяв безпосередню участь у забитому голі Ворскли, асистувавши Щербаку.

"Мені треба ще трохи зрозуміти гру, набрати форму. Поки можу сказати, що я радий зіграти хоча б 45 хвилин. Я ще не повністю готовий, але сьогодні вийшло. Це добре", – сказав Цітаішвілі в ефірі Футбол NEWS.

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