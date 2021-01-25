Товарищеский матч

Ворскла – Балканы – 1:2

Голы: Щербак, 14 – Даку 29 Хокс, 62

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Вчера, 24 января, Ворскла провела свой первый контрольный поединок на учебно-тренировочных сборах в Турции. Соперником подопечных Юрия Максимова стала команда Балканы из Косово. Несмотря на то, что полтавчане первыми открыли счет, победа в матче досталась косоварам (2:1).

Отметим, что впервые за новую команду сыграл Георгий Цитаишвили, который перешел в Ворсклу на правах аренды из Динамо. Полузащитник принял непосредственное участие в забитом голе Ворсклы, ассистировав Щербаку.

"Мне нужно немного понять игру, набрать форму. Пока могу сказать, что я рад сыграть хотя бы 45 минут. Я еще не полностью готов, но сегодня получилось. Это хорошо", – сказал Цитаишвили в эфире Футбол NEWS.

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