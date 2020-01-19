Жерсон Родрігес тренується з дублем Динамо

Скандальний нападник киян підтримує форму у столичному клубі.

Люксембурзький форвард київського Динамо Жерсон Родрігес тренується з дублем киян, повідомив у своєму Телеграм-каналі журналіст Андрій Шахов.

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"Жерсон Родрігес також готується до сезону. З дублем, під керівництвом Юрія Мороза. Однак у вчорашньому товариському матчі U-21 легіонер участь не приймав", – написав Шахов у своєму Телеграмі.

Нагадаємо, 24-річний нападник не потрапив до списку гравців, які вилетіли на перший зимовий збір до Туреччини. Раніше повідомлялося, що Динамо планує знайти для нього новий клуб, оскільки гравця збірної Люксембургу неодноразово викривали у порушеннях режиму.

На рахунку Родрігеса у поточному сезоні 12 матчів у всіх турнірах у складі Динамо та лише 2 голи в активі.

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