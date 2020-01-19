Цитаишвили отдал должное партнеру за свой гол в ворота Легии, который спас Динамо от поражения

Автор единственного гола Динамо в ворота Легии (1:1) Георгий Цитаишвили поделился впечатлениями от товарищеского матча.

"Шепелев хорошо протащил мяч и увел за собой защитника. Он мне так удобно откатил мяч, я мог бить в одно касание. Считаю, что на 90 процентов заслуга в забитом мяче его.

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Никто меня особенно не закрывал, не играл персонально, просто я сам еще, в принципе, не готов показывать тот уровень, который я могу демонстрировать.

Было много моих ошибок, когда я терял мяч. В эпизоде ​​с голом нужно было добежать до конца. Можно сказать, что этот пас Вовы оказался наградой за этот рывок", – сказал Цитаишвили в комментарии пресс-службе Динамо.

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