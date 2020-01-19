toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БАРСЕЛОНА - ГРАНАДА ДИНАМО КИЕВ - ЛЕГИЯ

Цитаишвили отдал должное партнеру за свой гол в ворота Легии, который спас Динамо от поражения

19:26 117 Читати українською
Цитаишвили отдал должное партнеру за свой гол в ворота Легии, который спас Динамо от поражения
Георгий Цитаишвили (справа) / фото: Динамо

Автор единственного гола Динамо в ворота Легии (1:1) Георгий Цитаишвили поделился впечатлениями от товарищеского матча.

Товарищеские матчи
Динамо Киев
1
1 : 1
1
Легия
16:00 19:01:2020
завершено
 

"Шепелев хорошо протащил мяч и увел за собой защитника. Он мне так удобно откатил мяч, я мог бить в одно касание. Считаю, что на 90 процентов заслуга в забитом мяче его.

Жерсон Родригес тренируется с дублем Динамо

Никто меня особенно не закрывал, не играл персонально, просто я сам еще, в принципе, не готов показывать тот уровень, который я могу демонстрировать.

Было много моих ошибок, когда я терял мяч. В эпизоде ​​с голом нужно было добежать до конца. Можно сказать, что этот пас Вовы оказался наградой за этот рывок", – сказал Цитаишвили в комментарии пресс-службе Динамо.

Динамо не выиграло первый матч 2020 года – несколько дебютантов, чудеса Бущана и новый капитан как один из лучших

blog_ava
Месси озвучил Сетьену кандидатуру форварда на замену Суаресу, – СМИ
11:34
1111
Теги
Товарищеские матчи Георгий Цитаишвили Георгий Цитаишвили Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Легия Владимир Шепелев Владимир Шепелев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
9
мин
Ювентус
21:45
Парма
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук