Чемпіонат Польщі, 8 тур

Лех Познань – Відзев Лодзь – 2:0

Голи: Амарал, 80, Ісхак, 81

Господарі впродовж 80-ти хвилин не могли вразити ворота Відзева, але команда з Лодзі таки не встояла. Спрацювали заміни наставника Леха – Ісхак асистував Амаралу (обоє з'явилися на полі вже по ходу гри), який з-за меж штрафного пробив у нижній кут.

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Тут же прийшов і другий гол, який організував ще один джокер – Георгій Цітаішвілі. Відзев розіграв м'яч у центрі поля, вінгер налетів на суперника, відібрав м'яч і віддав на Ісхака. Тому залишалося пробити повз кіпера, але Ісхак зробив все ще краще, влучивши поміж ніг.

2:0 – Лех після провалу на старті сезону виграв втретє поспіль, набрав 10 очок і піднявся на 8 місце Екстракляси. Для 21-річного Цітаішвілі це дебютна результативна дія в Польщі. Раніше вінгер, орендований у Динамо, асистував партнеру в матчі Ліги конференцій.

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