Цитаишвили отдал эффектный ассист за Лех – видео дебютного результативного действия динамовца в Польше
Чемпион Польши 2021/22 одолел Видзев в 8-м туре. Георгий Цитаишвили отличился голевым пасом.
Чемпионат Польши, 8 тур
Лех Познань – Видзев Лодзь – 2:0
Голы: Амарал, 80, Исхак, 81
Хозяева на протяжении 80-ти минут не могли поразить ворота Видзева, но команда из Лодзи не устояла. Сработали замены наставника Леха – Исхак ассистировал Амаралу (оба появились на поле уже по ходу игры), который из-за пределов штрафной пробил в нижний угол.
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Тут же пришел и второй гол, организованный еще одним джокером – Георгием Цитаишвили. Видзев разыграл мяч в центре поля, вингер налетел на соперника, отобрал мяч и отдал на Исхака. Тому оставалось пробить мимо кипера, но Исхак сделал все еще лучше, попав между ног.
2:0 – Лех после провала на старте сезона выиграл третий раз подряд, набрал 10 очков и поднялся на 8 место Экстраклясы. Для 21-летнего Цитаишвили это дебютное результативное действие в Польше. Ранее вингер, арендованный у Динамо, ассистировал партнеру в матче Лиги конференций.
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