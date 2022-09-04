Чемпионат Польши, 8 тур

Лех Познань – Видзев Лодзь – 2:0

Голы: Амарал, 80, Исхак, 81

Хозяева на протяжении 80-ти минут не могли поразить ворота Видзева, но команда из Лодзи не устояла. Сработали замены наставника Леха – Исхак ассистировал Амаралу (оба появились на поле уже по ходу игры), который из-за пределов штрафной пробил в нижний угол.

Матч Экстраклассы подарил автогол с чужой части поля: видео курьеза

Тут же пришел и второй гол, организованный еще одним джокером – Георгием Цитаишвили. Видзев разыграл мяч в центре поля, вингер налетел на соперника, отобрал мяч и отдал на Исхака. Тому оставалось пробить мимо кипера, но Исхак сделал все еще лучше, попав между ног.

2:0 – Лех после провала на старте сезона выиграл третий раз подряд, набрал 10 очков и поднялся на 8 место Экстраклясы. Для 21-летнего Цитаишвили это дебютное результативное действие в Польше. Ранее вингер, арендованный у Динамо, ассистировал партнеру в матче Лиги конференций.

Коноплянка забил эффектный гол со штрафного – видео второго взятия ворот за неделю