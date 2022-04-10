Вінгер Вісли Георгій Цітаішвілі, права на якого належать Динамо, відзначився результативною дією вже у першому поєдинку в польській першості.

Чемпіонат Польщі 2021/22, 28-й тур

Вісла – Гурнік – 4:1

Голи: Кравчик, 40, (аг.), Савіч, 67, Луїс Фернандес, 75, (пен.), Кувельїч, 90+1 – Подольскі, 51

Цітаішвілі розпочав поєдинок з лави запасних, коли рахунок був 1:1 – після автоголу Кравчика ситуацію вирівняв екс-форвард збірної Німеччини Подольскі. Гіо вийшов на поле на 60 хвилині, а вже через 7 допоміг Савічу вивести Віслу вперед. Цітаішвілі отримав м'яч у центрі поля, протягнув його ближче до штрафного (щоправда не зустрів супротиву), та віддав партнеру, який обвідним ударом поцілив у кут воріт.

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Луїс Фернандес та Кувельїч в підсумку добили суперника, забивши третій та четвертий голи Вісли у зустрічі. Таким чином, Вісла набрала 28 очок та залишилась у зоні вильоту – від рятівної 15-ї сходинки відділяє 3 пункти.

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