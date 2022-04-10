Цитаишвили отдал ассист в дебютном матче в Польше – экс-динамовец протянул мяч с центра поля в стиле Месси
Вингер Вислы Георгий Цитаишвили, права на которого принадлежат Динамо, отметился результативным действием уже в первом поединке в польском первенстве.
Чемпионат Польши 2021/22, 28-й тур
Висла – Гурник – 4:1
Голы: Кравчик, 40, (аг.), Савич, 67, Луис Фернандес, 75, (пен.), Кувельич, 90+1 – Подольски, 51
Цитаишвили начал поединок со скамейки запасных, когда счет был 1:1 – после автогол Кравчика ситуацию выровнял экс-форвард сборной Германии Подольски. Гио вышел на поле на 60 минуте, а уже через 7 помог Савичу вывести Вислу вперед. Цитаишвили получил мяч в центре поля, протянул его поближе к штрафной (правда не встретив сопротивления), и отдал партнеру, который обводным ударом поразил угол ворот.
Динамо официально отпустило Цитаишвили в Польшу
Луис Фернандес и Кувельич в итоге добили соперника, забив третий и четвертый голы Вислы во встрече. Таким образом, Висла набрала 28 очков и осталась в зоне вылета – от спасительной 15-й ступени отделяет 3 пункта.
Динамо приречене на перебудову: тріо талантів для Луческу, ще трьох варто негайно позбутися