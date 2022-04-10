Вингер Вислы Георгий Цитаишвили, права на которого принадлежат Динамо, отметился результативным действием уже в первом поединке в польском первенстве.

Чемпионат Польши 2021/22, 28-й тур

Висла – Гурник – 4:1

Голы: Кравчик, 40, (аг.), Савич, 67, Луис Фернандес, 75, (пен.), Кувельич, 90+1 – Подольски, 51

Цитаишвили начал поединок со скамейки запасных, когда счет был 1:1 – после автогол Кравчика ситуацию выровнял экс-форвард сборной Германии Подольски. Гио вышел на поле на 60 минуте, а уже через 7 помог Савичу вывести Вислу вперед. Цитаишвили получил мяч в центре поля, протянул его поближе к штрафной (правда не встретив сопротивления), и отдал партнеру, который обводным ударом поразил угол ворот.

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Луис Фернандес и Кувельич в итоге добили соперника, забив третий и четвертый голы Вислы во встрече. Таким образом, Висла набрала 28 очков и осталась в зоне вылета – от спасительной 15-й ступени отделяет 3 пункта.

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