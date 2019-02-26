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Цітаішвілі: Поки що не вважаю, що я маю місце в основній команді

09:41 421 Читать на русском
Цітаішвілі: Поки що не вважаю, що я маю місце в основній команді
Георгій Цітаішвілі / Футбол 24

Вінгер Динамо Георгій Цітаішвілі прокоментував свій дебют в УПЛ.

"Поки що не вважаю, що я маю місце в основній команді, а лише виходжу на заміну, а часом і не потрапляю до заявки. Коли гратиму у складі постійно, тоді можна буде сказати, що я в першій команді.

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Вихід на заміну за комфортної переваги? Завжди легше, коли вже здобуто перевагу в рахунку. Входити у гру було неважко, тим паче, що всі мене підтримували.

Крім того, наші захисники підключаються до атак, тому нам, крайнім півзахисникам, значно легше грати, адже у нас завжди є більшість попереду", – цитує Цітаішвілі офіційний сайт Динамо.

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Україна19 тур

Динамо - Зоря: Понеділок 25 лютого 2019

Динамо
Матч завершено
5 : 0
Зоря
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