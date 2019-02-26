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Цитаишвили: Пока не считаю, что у меня есть место в основной команде

09:41 73 Читати українською
Цитаишвили: Пока не считаю, что у меня есть место в основной команде
Георгий Цитаишвили / Футбол 24

Вингер Динамо Георгий Цитаишвили прокомментировал свой дебют в УПЛ.

"Пока не считаю, что у меня есть место в основной команде, я только выхожу на замену, а порой и не попадаю в заявку. Когда буду играть в составе постоянно, тогда можно будет сказать, что я в первой команде.

Соль, Цитаишвили и Соломон дебютировали в УПЛ

Выход на замену при комфортном преимуществе? Всегда легче, когда получено преимущество в счете. Входить в игру было нетрудно, тем более, что все меня поддерживали.

Кроме того, наши защитники подключаются к атакам, поэтому нам, крайним полузащитникам, значительно легче играть, ведь у нас всегда есть большинство впереди", – цитирует Цитаишвили официальный сайт Динамо.

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Украина19 тур

Динамо Киев - Заря: Понедельник 25 февраля 2019

Динамо Киев
Матч окончен
5 : 0
Заря
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