Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі продовжить кар'єру у краківській Віслі, повідомляє BuckarooBanzai.

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Про трансфер грузинського футболіста повідомлять вже найближчим часом. Умови та терміни контракту наразі невідомі, однак зазначається, що це буде оренда до кінця сезону. До слова, раніше про інтерес до Гіо заявляв Ференцварош.

Нагадаємо, Цітаішвілі першу половину сезону провів в оренді в одеському Чорноморці, де у 15 матчах забив 1 гол. Transfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро.

Вісла після 27-ми турів посідає у турнірній таблиці чемпіонату Польщі шістнадцяту сходинку, маючи у своєму активі 25 очок.

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