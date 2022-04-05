Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили продолжит карьеру в краковской Висле, сообщает BuckarooBanzai.

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О трансфере грузинского футболиста сообщат уже в ближайшее время. Условия и сроки контракта неизвестны, однако отмечается, что это будет аренда до конца сезона. К слову, ранее об интересе к Гио заявлял Ференцварош.

Напомним, Цитаишвили первую половину сезона провел в аренде в одесском Черноморце, где в 15 матчах забил 1 гол. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

Висла после 27-ми туров занимает в турнирной таблице чемпионата Польши шестнадцатую строчку, имея в своем активе 25 очков.

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