"Які плани? Я поки не загадую наперед. У мене мета – повернути свою впевненість. До літа важливо отримати багато ігрового часу та зробити хорошу статистику. А далі буде видно.

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Я не знаю, що мені скажуть, бо я належу Динамо Київ. Що вони вирішать – не знаю. Чи захочуть повертати, чи продавати. Або знову в оренду відправлять. Будемо розмовляти з Ігорем Суркісом і побачимо, що буде. Звісно, є плани. Але не хочеться афішувати, нехай поки залишаються зі мною", – сказав Цітаішвілі у коментарі NV.

Нагадаємо, Георгій – вихованець Динамо, контракт з яким чинний до літа 2025 року. Виступав в орендах за Ворсклу, Чорноморець, краківську Віслу та познанський Лех. Угода з Динамо Батумі розрахована до 30 червня 2024-го. Transfermarkt оцінює Цітаішвілі у 800 тисяч євро.

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