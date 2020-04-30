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Цітаішвілі вразив мережу своїми трюками – неймовірна влучність чемпіона світу, якому допомагала маленька сестра

30 квітня 19:54 1871 Читать на русском
Цітаішвілі вразив мережу своїми трюками – неймовірна влучність чемпіона світу, якому допомагала маленька сестра
Георгій Цітаішвілі / ФК Динамо

Вінгер Динамо похизувався своїми технічними здібностями. Як виявилося, чемпіон світу U-20 вміє жонглювати не лише футбольним м'ячем.

Атакувальний півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі продемонстрував відмінну влучність. З кількох метрів він невеличким м'ячем влучав у кільце, виконуючи при цьому різноманітні трюки. Відео своїх подвигів етнічний грузин виклав в Instagram.

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Цікаво що в одному епізоді 19-річному динамівцю допомогла його маленька сестра, яка "асистувала" своєму брату.

До слова, в поточному сезоні чемпіон світу-2019 U-20 провів за першу команду Динамо 5 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу 1 асист.

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Теги
Відеоновини Динамо Динамо Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі
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