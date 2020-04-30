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Цитаишвили: Мне поступало предложение от Шахтера

21:05 69 Читати українською
Цитаишвили: Мне поступало предложение от Шахтера
Георгий Цитаишвили (слева) / Фото ФК Динамо

Вингер Динамо Георгий Цитаишвили раскритиковал трансферную политику Шахтера.

"Были предложения от Шахтера, но я даже не разговаривал ни с кем. Во-первых, я – воспитанник Динамо.

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Во-вторых, так, как относятся к воспитанникам в Шахтере, думаю, никто бы туда не пошел, тем более сейчас. Родители отдают в донецкий клуб своих детей, а их уже с самого начала там "плавят". Я считаю, что там своим молодым игрокам вообще не дают шансов", – рассказал Цитаишвили для Instagram-страницы Динамо.

В нынешнем сезоне УПЛ 19-летний полузащитник провел 3 матча.

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Динамо Киев Динамо Киев Георгий Цитаишвили Георгий Цитаишвили Шахтер Шахтер
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