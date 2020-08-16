toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО ІНТЕР - ШАХТАР СЕВІЛЬЯ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТРАНСФЕРИ

Цітаішвілі і Тете подолали ще один раунд у боротьбі за нагороду Golden Boy-2020

16 серпня 22:23 - Читать на русском
Цітаішвілі і Тете подолали ще один раунд у боротьбі за нагороду Golden Boy-2020
Тете / Фото ФК Шахтар

Хавбек Динамо Георгій Цітаішвілі та півзахисник Шахтаря Тете продовжують боротись за престижну нагороду.

Цитаїшвілі з Динамо та Тете з Шахтаря потрапили до топ-60 номінантів Golden Boy-2020, повідомляє сайт престижного видання Tuttosport, який вручає цю нагороду.

Цітаішвілі оцінив свої шанси на перемогу в Golden Boy-2020

Зокрема, Тете посів 52 місце, а Цітаішвілі – 55. Шляхом голосування було визначено 60 номінантів. За таким самим принципом всі вони і продовжать боротьбу за це звання. Проголосувати за представників українських команд можна тут.

До слова, фінальні результати премії Golden Boy-2020 будуть визначені на основі не лише голосування уболівальників, а й на основі оцінок експертів. Приз Golden Boy – це щорічна нагорода найкращому молодому футболісту в Європі.

Конте в Інтері розбудив гіганта, але не всі проблеми вирішені – чого боятися Шахтарю у півфіналі Ліги Європи

blog_ava
Манчестер Сіті готовий придбати Мессі за будь-яку суму, – Mirror
16 серпня
12576
Теги
Динамо Динамо Шахтар Шахтар Golden Boy Георгій Георгій Цітаішвілі Тете
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Михайліченко голом-шедевром дебютував за Андерлехт
    Бельгія — 16 серп11690 Михайліченко голом-шедевром дебютував за Андерлехт
21
год
:
44
хв
Інтер
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?