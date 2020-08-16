Цітаішвілі і Тете подолали ще один раунд у боротьбі за нагороду Golden Boy-2020

Цитаїшвілі з Динамо та Тете з Шахтаря потрапили до топ-60 номінантів Golden Boy-2020, повідомляє сайт престижного видання Tuttosport, який вручає цю нагороду.

Цітаішвілі оцінив свої шанси на перемогу в Golden Boy-2020

Зокрема, Тете посів 52 місце, а Цітаішвілі – 55. Шляхом голосування було визначено 60 номінантів. За таким самим принципом всі вони і продовжать боротьбу за це звання. Проголосувати за представників українських команд можна тут.

До слова, фінальні результати премії Golden Boy-2020 будуть визначені на основі не лише голосування уболівальників, а й на основі оцінок експертів. Приз Golden Boy – це щорічна нагорода найкращому молодому футболісту в Європі.

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