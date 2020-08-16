Цитаишвили и Тете преодолели еще один раунд в борьбе за награду Golden Boy-2020

Цитаишвили из Динамо и Тете из Шахтера попали в топ-60 номинантов Golden Boy-2020, сообщает сайт престижного издания Tuttosport, который вручает эту награду.

Цитаишвили и молодая звезда Шахтера вышли в следующий раунд Golden Boy-2020

В частности, Тете занял 52 место, а Цитаишвили – 55. Путем голосования были определены 60 номинантов. По такому же принципу все они и продолжат борьбу за это звание. Проголосовать за представителей украинских команд можно здесь.

К слову, финальные результаты премии Golden Boy-2020 будут определены на основе не только голосования болельщиков, но и на основе оценок экспертов. Приз Golden Boy – это ежегодная награда лучшему молодому футболисту в Европе.

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