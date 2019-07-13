Цітаішвілі: Готовий грати за Динамо в УПЛ

Італія — 12 лип 475
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Інтер офіційно оголосив про трансфер Барелли
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Згадати молодість чи посадити в запас Суареса – як Грізманна поєднають з Мессі та Неймаром у БарселоніІспанія — 12 лип 2999
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Аталанта збільшила пропозицію за Маліновського – трансфер хавбека збірної України все ближчийІталія — 12 лип 2914
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