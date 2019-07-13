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Цітаішвілі: Готовий грати за Динамо в УПЛ

11:26 40 Читать на русском
Цітаішвілі: Готовий грати за Динамо в УПЛ
Георгій Цітаішвілі / ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі висловив готовність грати в основній команді Динамо.

"Після зборів відчуваєш себе краще, тому що приходиш у форму. Нас чекає дві гри і ми вже будемо готові до Суперкубку України.

"...І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат". Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським і Ко

Всі розуміють молодих гравців і підтримують. Так що все дуже легко. Не вперше доводиться тренуватися з першою командою.

Зараз більше працюю з м'ячем. Акцент більше на вправах на утримання м’яча. Плюс силові вправи, біг. Вважаю, що готовий грати в УПЛ", – цитує Цітаішвілі офіційний сайт Динамо.

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Динамо Динамо Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі
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