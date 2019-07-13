Цитаишвили: Готов играть за Динамо в УПЛ

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили выразил готовность играть в основной команде Динамо.

"После сборов чувствуешь себя лучше, потому что приходишь в форму. Нас ждет две игры и мы уже будем готовы к Суперкубку Украины.

"...І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат". Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським і Ко

Все понимают молодых игроков и поддерживают. Так что все очень легко. Не впервые приходится тренироваться с первой командой.

Сейчас больше работаю с мячом. Акцент больше на упражнениях на удержание мяча. Плюс силовые упражнения, бег. Считаю, что готов играть в УПЛ", – цитирует Цитаишвили официальный сайт Динамо.