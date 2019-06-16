Цітаішвілі: Дякую усім, хто вірив і не вірив в збірну України U-20

Хавбек збірної України U-20 Георгій Цітаішвілі прокоментував перемогу на чемпіонаті світу-2019.

"Дякую всім, хто в нас вірив і тим, хто не вірив. Ми заслужили це всією командою, ми написали історію для України і для нашого футболу, спасибі за цю казку, Україно. Обняв всіх за підтримку", – написав Цітаішвілі у своєму Instagram.

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Вихованець київського Динамо став автором третього забитого гола у ворота збірної Південної Кореї у фіналі чемпіонату світу-2019. Гравець ефектно прорвався до штрафного суперника і пробив у дальній кут.

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