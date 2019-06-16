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Цітаішвілі: Дякую усім, хто вірив і не вірив в збірну України U-20

13:20 223 Читать на русском
Цітаішвілі: Дякую усім, хто вірив і не вірив в збірну України U-20
Георгій Цітаішвілі / ФІФА

Хавбек збірної України U-20 Георгій Цітаішвілі прокоментував перемогу на чемпіонаті світу-2019.

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі
 
Лі Кан Ін 5’
5’ Лі Кан Ін
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі

"Дякую всім, хто в нас вірив і тим, хто не вірив. Ми заслужили це всією командою, ми написали історію для України і для нашого футболу, спасибі за цю казку, Україно. Обняв всіх за підтримку", – написав Цітаішвілі у своєму Instagram.

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Вихованець київського Динамо став автором третього забитого гола у ворота збірної Південної Кореї у фіналі чемпіонату світу-2019. Гравець ефектно прорвався до штрафного суперника і пробив у дальній кут.

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Україна U-20 Україна U-20 Чемпіонат світу U-20 Збірна України Україна U-20 - Південна Корея U-20 Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі
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