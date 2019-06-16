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Цитаишвили: Спасибо всем, кто верил и не верил в сборную Украины U-20

13:21 38 Читати українською
Цитаишвили: Спасибо всем, кто верил и не верил в сборную Украины U-20
Георгій Цитаишвили / ФИФА

Хавбек сборной Украины U-20 Георгий Цитаишвили прокомментировал победу на чемпионате мира-2019.

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили
 
Ли Кан Ин 5’
5’ Ли Кан Ин
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили

"Спасибо всем, кто в нас верил и тем, кто не верил. Мы заслужили это всей командой, мы написали историю для Украины и для нашего футбола, спасибо за эту сказку, Украина. Обнял всех за поддержку", – написал Цитаишвили в своем Instagram.

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Воспитанник киевского Динамо стал автором третьего забитого гола в ворота сборной Южной Кореи в финале чемпионата мира-2019. Игрок эффектно прорвался к штрафной соперника и пробил в дальний угол.

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Украина U-20 Украина U-20 Чемпионат мира U-20 Сборная Украины Украина U-20 - Южная Корея U-20 Георгий Цитаишвили Георгий Цитаишвили
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