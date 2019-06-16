Цитаишвили: Спасибо всем, кто верил и не верил в сборную Украины U-20

Хавбек сборной Украины U-20 Георгий Цитаишвили прокомментировал победу на чемпионате мира-2019.

"Спасибо всем, кто в нас верил и тем, кто не верил. Мы заслужили это всей командой, мы написали историю для Украины и для нашего футбола, спасибо за эту сказку, Украина. Обнял всех за поддержку", – написал Цитаишвили в своем Instagram.

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Воспитанник киевского Динамо стал автором третьего забитого гола в ворота сборной Южной Кореи в финале чемпионата мира-2019. Игрок эффектно прорвался к штрафной соперника и пробил в дальний угол.

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