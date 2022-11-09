"Цітаішвілі – золота людина, найзолотіша просто. Я йому кажу: "Гіо, ситуація така, зараз обираю склад на матч. Ти не потрапиш, не ображайся. Вийдеш хвилин на 20. Ти взагалі Пеле, але мінус є, що у відборі не береш участь". Він відповідає: "Тренере, як скажете, ви приймаєте рішення".

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Прикро, що у нас він зіграв лише два матчі, отримав травму і вибув на півроку – не вдалося все зробити.

Чому і я, і Григорчук перекваліфікували його з правого вінгера на лівого латераля? Якщо ставити його на фланг, то під ним має бути футболіст-собака, який повинен виконувати за нього роботу", – сказав Максимов в інтерв'ю "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Цітаішвілі – вихованець Динамо, якому і належить. З січня по червень 2021 року виступав в аренді у Ворсклі. У квітні 2022-го вирушив в оренду до Польщі: грав спочатку за краківську Віслу, а нині захищає кольори Леха. Його контракт з Динамо чинний до 30 червня 2025 року.

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