"Цитаишвили – золотой человек, самый золотой просто. Я ему говорю: "Гио, ситуация такая, сейчас выбираю состав на матч. Ты не попадешь, не обижайся. Выйдешь минут на 20. Ты вообще Пеле, но минус есть, что в отборе не участвуешь". Он отвечает: "Тренер, как скажете, вы принимаете решение".

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Жаль, что у нас он сыграл всего два матча, получил травму и выбыл на полгода – не удалось все сделать.

Почему и я, и Григорчук переквалифицировали его с правого вингера на левого латераля? Если ставить его на фланг, то под ним должен быть футболист-собака, который должен выполнять за него работу", – сказал Максимов в интервью "ТаТоТаке".

Напомним, Цитаишвили – воспитаник Динамо, которому и принадлежит. С января по июнь 2021 года выступал в аренде в Ворскле. В апреле 2022-го отправился в аренду в Польшу: играл сначала за краковскую Вислу, а ныне защищает цвета Леха. Его контракт с Динамо действует до 30 июня 2025 года.

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