"Циніков, Мараменко та Караве", – журналісти Marca епічно зганьбилися, називаючи склади на матч Україна – Іспанія
Іспанські журналісти осоромилися в спробах спрогнозувати стартовий склад збірної України на сьогоднішній поєдинок Ліги націй.
Провідне іспанське видання Marca назвало орієнтовні склади на матч Україна – Іспанія. Журналісти дуже недбало поставилися до своєї роботи та спотворили прізвища наших футболістів.
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У старті господарів з'явилися Караве та Циніков. На фоні таких фейлів Шарапенко та Кобаленко вже не дивують, а про позиції двох Вікторів взагалі мовчимо.
У запасі також не все гаразд. Там світяться Микайліченхо та Мараменко. Появу в заявці травмованого Коноплянки можна пробачити – іспанці, напевно, хотіли хоч одне складне прізвище написати правильно.
Що стосується "Фурії Рохи", то тут Marca прогнозує 4 зміни у порівнянні з попереднім матчем проти Швейцарії. Сьогодні з перших хвилин очікуються Себальйос, Родріго, Родрі та Регілон.
Поєдинок Ліги націй Україна – Іспанія відбудеться на стадіоні НСК Олімпійський в Києві, початок о 21:45. Попередня зустріч команд завершилася розгромом українців з рахунком 4:0. Після трьох турів піренейці очолюють квартет А4 з 7 балами в активі. "Синьо-жовті" перебувають на третьому місці з 3 очками.
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