Провідне іспанське видання Marca назвало орієнтовні склади на матч Україна – Іспанія. Журналісти дуже недбало поставилися до своєї роботи та спотворили прізвища наших футболістів.

Україна – Іспанія: анонс матчу Ліги націй УЄФА

У старті господарів з'явилися Караве та Циніков. На фоні таких фейлів Шарапенко та Кобаленко вже не дивують, а про позиції двох Вікторів взагалі мовчимо.

У запасі також не все гаразд. Там світяться Микайліченхо та Мараменко. Появу в заявці травмованого Коноплянки можна пробачити – іспанці, напевно, хотіли хоч одне складне прізвище написати правильно.

Що стосується "Фурії Рохи", то тут Marca прогнозує 4 зміни у порівнянні з попереднім матчем проти Швейцарії. Сьогодні з перших хвилин очікуються Себальйос, Родріго, Родрі та Регілон.

Поєдинок Ліги націй Україна – Іспанія відбудеться на стадіоні НСК Олімпійський в Києві, початок о 21:45. Попередня зустріч команд завершилася розгромом українців з рахунком 4:0. Після трьох турів піренейці очолюють квартет А4 з 7 балами в активі. "Синьо-жовті" перебувають на третьому місці з 3 очками.

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