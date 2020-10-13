Від матчів збірних вже поступово починаєш втомлюватись морально, а футболістам важко ще й фізично. Особливо не пощастило збірній України, якій доведеться провести третій поєдинок проти топ-збірної за шість днів – і це на тлі шалених кадрових втрат через COVID-19 і травми. У Франції наша національна команда одразу пішла в круте піке, але у зустрічі проти Німеччини в Києві підопічні Андрія Шевченка зуміли виправитись, видавши доволі непоганий футбол і ледь не зачепившись за нічию. Тепер на НСК Олімпійський доведеться витримати тиск Іспанії.

Україна – Іспанія: прогноз на матч Ліги націй

Україна – Іспанія: де дивитись матч Ліги націй

У Мадриді "жовто-синіх" переїхали, розгромивши основу з рахунком 4:0. Українці погоріли на виході в атаку через короткий пас, бажанні утримувати компактність понад усе та відсутності реакції на високий персональний пресинг – як наслідок, хоча б перейти за центральне коло нашим гравцям вдалося лічену кількість разів. У Парижі історія повторилася з напіврезервом, але вже проти Німеччини тренерський штаб вдався до змін, відмовившись від спроб переконтролювати гранда.

Україна зіграла простіше, закрившись середнім блоком та намагаючись зловити суперника на контратаках – виходило непогано, але шалена кількість браку в задній та передній лініях не дозволила дотиснути німців. Крім того, не було якісної системи підбирань, на яких загострював увагу Андрій Шевченко – Яремчук рідко чіплявся за лонгболи, а в боротьбі за компактність його партнери висмикувались на нічийний м'яч дуже обмеженими силами. Німці контролювали такі епізоди, та і загалом дрібні помилки у конкретних моментах вирішили долю зустрічі. Не в останню чергу це пов'язано з кадровою катастрофою та індивідуальним провалом окремих виконавців, але варто зазначити і грамотний рух зірок Бундестім – завдяки гнучким позиціям групи атаки нашим гравцям так і не вдалося надійно закрити центр.

Словом, тренерський штаб збірної України показав вміння робити висновки з помилок, але відсутність основного складу, топ-рівень суперника та окремі недоліки в організації гри поки що сильно гальмують нашу команду.

Іспанія в останніх матчах також не вразила, розписавши нудну нічию у товарняку з Португалією та втримавши мінімальну перемогу над Швейцарією після голу на 14-й хвилині. В обох поєдинках Луїс Енріке продовжив випробовувати молодих виконавців – в Лісабоні вийшов резерв, а проти альпійців він хоч і випустив основу, але ця основа з Ольмо, Фаті та Оярсабалем в рази слабша за минулорічну Іспанію. Втім, схожий лайн-ап призвів до жорстокого розгрому України вже у першому таймі.

Іспанські медійники не дуже задоволені грою своєї збірної прямо зараз, але Ліга націй для Луїса Енріке не має великого значення. На питання про задачі у цьому турнірі він відповів: "Всього потрошки". Загалом, помітно, що тренерський штаб експериментує не тільки з кадрами, а і з рухом на полі – зокрема, з ролями фулбеків. У Іспанії побільшало довгих передач і кросів, команда стала більш гнучкою, але володіння та агресивний високий пресинг залишаються її найсильнішими якостями – і особливо яскраво вони проявляються на старті зустрічі. Україна пропустила вже на 3-й хвилині, швейцарці на 14-й, а португальці у перші півгодини отримали 0:10 за ударами по воротах.

Якщо вдасться стримати стартовий тиск, то далі можна танцювати від незіграності "Фурії Рохи", її проблем з проникними передачами та певної нестабільності. Втім, для цього потрібна тактична гнучкість – а у нас дефіцит кадрів та шалений брак в мікроепізодах. Словом, Андрію Шевченку буде дуже важко, але бій іспанцям дати можна.

Кадрова ситуація

Зі складу збірної України випав найсильніший футболіст останніх двох матчів – Руслан Маліновський. Таким чином, Андрій Шевченко остаточно залишився без свого могутнього трикутника з Зінченком і Степаненком. Втрата катастрофічна, але єдина. Всі виконавці, доступні на матч з Німеччиною, доступні і на зустріч проти Іспанії.

Цікаво, кому довіриться Андрій Шевчнеко на правому фланзі атаки. Зрозуміти вихід Ярмоленка буде важко, але наш тренерський штаб явно старається розташувати на полі побільше зірок. Втім, зараз є Марлос, який класно вийшов на заміну з німцями – можливо, йому дадуть шанс і в основі. Натомість, не віриться, що на Іспанію вийде розбалансований Соболь – на його позиції потрібна динаміка та швидкість (там бігають найшвидші іспанці), якої у Михайліченка побільше. Маліновського, вірогідно, змінить Безус, а Шапаренко, який посилив гру проти Німеччини, виглядає більш перспективним варіантом, ніж Коваленко.

У "Фурії Рохи" ситуація складніша. Через коронавірус у заявку не потрапили Фабіан Руїс та Тьяго Алькантара, а через травму у збірну не прилетів Карвахаль. Ці виконавці є стрижневими для Луїса Енріке – вони відповідають за дистрибуцію й маскують недоліки партнерів грамотним рухом. Крім цього тріо, у іспанців випали Жерар Морено та Дієго Льоренте, які отримали пошкодження в останніх матчах.

Цікаво, кому Луїс Енріке довірить позицію фулбеків. Зліва можуть вийти Регілон (розірвав Україну) або Гайя (традиційний вибір Енріке/Роберто), справа – швидкісний Навас чи дриблер Траоре. Щоправда, останній поки що дуже слабкий у загостренні, але це тільки перші матчі Адама за збірну. В будь-якому разі, ротацію іспанські тренери повинні провести.

Орієнтовні склади на матч Україна – Іспанія

Україна: Бущан – Караваєв, Забарний, Миколенко, Михайліченко – Сидорчук – Марлос, Безус, Шапаренко, Циганков – Яремчук

Іспанія: де Хеа – Траоре, Рамос, Торрес, Регілон – Меріно, Бускетс, Родрі – Ольмо, Родріго, Фаті

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Очевидно, що Україна у нинішньому своєму складі не готова чіплятися за результат у матчі проти топ-збірних. Поєдинок проти "Бундестім" став яскравим доказом цього твердження: попри непоганий рух у центрі поля та низку контратак проти невмотивованих кризових німців, "жовто-сині" за 70 хвилин не створили жодного явного моменту, а пропустити могли не менше трьох голів. І це у Шевченка був Маліновський, який на власних плечах просував м'яч під пресингом та персонально вимикав Крооса.

Іспанія і за мотивацією, і за своїм кадровим потенціалом у поточному циклі дуже схожа на нинішню Німеччину – і цього вистачало для розгрому України за тайм.

Втрати "Фурії Рохи" для поєдинку в Києві некритичні – гості все одно б провели ротацію. Словом, іспанці значно сильніші, але сподіватися на гол у ворота Де Хеа можна – ми забивали і французам, і німцям, та і гра від контратак повинна сприяти появі певної кількості моментів. Якщо ж перевести Циганкова вправо, то шансів буде ще більше.

Якщо Україна не посипеться під час активного іспанського старту, то далі можна сподіватися на гідний бій. Втім, говорити про перемогу чи хоча б нічию у прогнозах наївно. Це може статися, але такий результат у нинішніх умовах буде дивом – і дай Бог, щоб воно сталося. Логіка змушує ставити на перемогу Іспанії.

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