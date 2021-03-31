Наразі найбільша ставка сягнула фантастичної цифри у 10 мільйонів євро, повідомляє B92.

Сантуш визначився із долею капітанської пов'язки Португалії – Роналду викинув її у скандальній битві із Сербією

Нагадаємо, розчарований Роналду викинув свою пов'язку після скандального матчу проти збірної Сербії (2:2). "Сувенір" підхопив працівник белградського стадіону і пожертвував його на благодійний аукціон. Зібрані кошти передадуть для допомоги шестимісячному хлопчику Гаврилу Джурджевічу з Крагуєваца. Дитині діагностували м'язову атрофію хребта, а 2,5 млн євро на лікування є абсолютно непідйомними для родини.

Аукціон триватиме до п'ятниці (2 квітня), але є один нюанс. Аферисти могли штучно підняти ціну до захмарної позначки і просто проігнорувати зобов'язання щодо розрахунку.

Капітана суперника збірної України вигнали з команди – черговий гучний скандал у відборі ЧС-2022