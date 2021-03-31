Пока наибольшая ставка достигла фантастической цифры в 10 млн евро, сообщает B92.

Сантуш определился с судьбой капитанской повязки Португалии – Роналду выбросил ее в скандальной битве с Сербией

Напомним, разочарованный Роналду выбросил свою повязку после скандального матча против сборной Сербии (2:2). "Сувенир" подхватил работник белградского стадиона и пожертвовал его на благотворительный аукцион. Собранные средства будут переданы в помощь шестимесячному мальчику Гавриилу Джурджевичу из Крагуеваца. Ребенку диагностировали мышечную атрофию позвоночника, а 2,5 млн евро на лечение являются абсолютно неподъемными для семьи.

Аукцион продлится до пятницы (2 апреля), но есть один нюанс. Аферисты могли искусственно поднять цену до заоблачной отметки и просто проигнорировать обязательства по расчету.

Капитана соперника сборной Украины выгнали из команды – очередной громкий скандал в отборе ЧМ-2022