Туринський клуб розглядає можливість підписання 21-річного бразильця, який через війну виїхав з України і не планує повертатися.

"Стара синьйора" шукає заміну Вестону Маккенні, який через травму вибув до кінця сезону. У поле зору Ювентуса потрапив півзахисник Шахтаря Маркос Антоніо, повідомляє Tuttosport.

Бразильський хавбек днями заявив, що не хоче повертатися в Україну після початку війни. Також Маркос висловив незадоволення діями Шахтаря у складній для гравців ситуації.

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Нагадаємо, нещодавно ФІФА дозволила іноземцям з УПЛ безперешкодно виступати за інші команди до 30 червня цього року через війну в Україні. Після цього футболісти повинні повернутися в клуби, яким належать.

У поточному сезоні Маркос Антоніо зіграв 28 матчів, забив 3 голи і віддав 1 асист. Його угода з Шахтарем чинна до літа 2025 року.

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