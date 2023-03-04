Циганков знову віддав асист за Жирону – відео чергової результативної дії українця
16:24 - Читать на русском
Вінгер збірної України Віктор Циганков відзначився гольовим пасом у матчі 24-го туру Ла Ліги Хетафе – Жирона.
2’ Енес Унал
14’ Енес Унал
43’ Борха Майораль
Таті Кастельянос 54’
Мігель Гутьєррес 80’
2’ Енес Унал
14’ Енес Унал
43’ Борха Майораль
54’ Таті Кастельянос
80’ Мігель Гутьєррес
На 54-й хвилині поєдинку за рахунку 3:0 на користь Хетафе Жирона нарешті розіграла результативну атаку. Безпосередню участь у ній взяв і Віктор Циганков.
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Українець отримав передачу, оббіг суперника і покотив паралельно лицьовій лінії на Кастельяноса. Нападник Жирони не схибив і скоротив відставання каталонців.
Це вже четверта результативна дія 25-річного Циганкова у останніх трьох матчах. Раніше українець забив і асистував у поєдинку з Альмерією, а також віддав гольовий пас у матчі з Атлетіком Більбао.
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