На 54-й хвилині поєдинку за рахунку 3:0 на користь Хетафе Жирона нарешті розіграла результативну атаку. Безпосередню участь у ній взяв і Віктор Циганков.

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Українець отримав передачу, оббіг суперника і покотив паралельно лицьовій лінії на Кастельяноса. Нападник Жирони не схибив і скоротив відставання каталонців.

Це вже четверта результативна дія 25-річного Циганкова у останніх трьох матчах. Раніше українець забив і асистував у поєдинку з Альмерією, а також віддав гольовий пас у матчі з Атлетіком Більбао.