Цыганков снова отдал ассист за Жирону – видео очередного результативного действия украинца
Вингер сборной Украины Виктор Цыганков отметился голевым пасом в матче 24-го тура Ла Лиги Хетафе – Жирона.
На 54-й минуте поединка при счете 3:0 в пользу Хетафе Жирона наконец-то разыграла результативную атаку. Непосредственное участие в ней принял и Виктор Цыганков.
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Украинец получил передачу, обежал соперника и покатил параллельно лицевой линии на Кастельяноса. Нападающий Жироны не промахнулся и сократил отставание каталонцев.
Это уже четвертое результативное действие 25-летнего Цыганкова в последних трех матчах. Ранее украинец забил и ассистировал в поединке с Альмерией, а также отдал голевой пас в матче с Атлетиком Бильбао.