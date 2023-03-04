Жирона завітає в гості до Хетафе в матчі 25-го туру Ла Ліги, а Віктор Циганков знову опинився у стартовому складі свого клубу.

Циганков втретє поспіль опинився у стартовому складі Жирони в чемпіонаті Іспанії. В попередніх двох зустрічах українець відзначався результативними діями – в активі Віктора вже є гол та 2 результативні передачі. Переглянути наживо матч Хетафе – Жирона можна на MEGOGO, а стежити за текстовою онлайн-трансляцією – на "Футбол 24".

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Стартовий склад Хетафе: Сорія – Джене, Д. Суарес, Дуарте, Альдерете – Максимовіч, Порту, Арамбаррі, Мунір Ель-Хаддаді – Унал, Майораль.

Стартовий склад Жирони: Гассаніга – Арнау, Буено, Хуанпе, Хаві Ернандес – Алейш Гарсія, Ромеу, Борха Гарсія – Циганков, Кастельянос, Рікельме.