Жирона пожалует в гости к Хетафе в матче 25-го тура Ла Лиги, а Виктор Цыганков вновь оказался в стартовом составе своего клуба.

Цыганков в третий раз подряд оказался в стартовом составе Жироны в чемпионате Испании. В предыдущих двух встречах украинец отмечался результативными действиями – в активе Виктора уже есть гол и 2 результативные передачи. Посмотреть вживую матч Хетафе - Жирона можно на MEGOGO, а следить за текстовой онлайн-трансляцией – на "Футбол 24".

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Стартовый состав Хетафе: Сория – Джене, Д. Суарес, Дуарте, Альдерете – Максимович, Порту, Арамбарри, Мунир Эль-Хаддади – Унал, Майораль.

Стартовый состав Жироны: Гассанига – Арнау, Буэно, Хуанпе, Хави Эрнандес – Алейш Гарсия, Ромеу, Борха Гарсия – Цыганков, Кастельянос, Рикельме.