Контракт Віктора Циганкова з киянами завершується лише влітку, але все вказує на прощання вже під час нинішнього зимового трансферного вікна.

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"Концепція змінюється за хвилинами. Циганков у Жироні. Вже із січня. Ціна у процесі обговорення", – йдеться у Telegram-каналі Динамо Киев Inside.

Раніше повідомлялося, що Жирона готова заплатити Динамо 4 млн євро відразу, і ще 1 млн євро – у форматі бонусів. Крім того, за такої угоди київський клуб отримав би право на відсоток від подальшого продажу українця. Нагадаємо, Циганков виступає за першу команду Динамо з 2016 року (236 матчів, 94 голи, 64 асисти). Ігор Суркіс неодноразово намагався переконати зірку підписати новий контракт з клубом, але всі спроби президента зазнавали невдач.

Жирона зараз йде на одинадцятій сходинці Прімери. Власником каталонського клубу є брат Хосепа Гвардоли – Пере, який також працює агентом і з літа почав представляти інтереси 25-річного Циганкова.

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