"Поки що цей трансфер – велика загадка. Він планувався раніше і Динамо місяць тому мало отримати 10 мільйонів, але піднімало ціну. Тепер гравець йде безкоштовно, бо підписано попередню угоду.

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Краще було відпустити за 10 мільйонів євро – нехай одразу йшов би і грав там. А так, на півсезону в Динамо буде футболіст без бажання грати. Зрозуміло, що знов будуть травми і Циганков буде себе берегти для нової команди. Тримати його в Динамо зараз немає особливого сенсу.

Свого часу я теж пішов в останню команду Іспанії. Нічого страшного. Циганков вже має готуватися до того, що там постійно йде боротьба за місце в стартовому складі. Просто так його ніхто ставити не буде", – сказав Саленко у коментарі 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Циганков підписав контракт з Жироною на 4 роки. Іспанці не хочуть чекати до літа, коли гравець стане вільним агентом і намагаються домовитись з Динамо, аби ті відпустили футболіста вже взимку за фінансову компенсацію.

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