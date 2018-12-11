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Циганков зізнався, що йому пропонували грати за збірну Ізраїлю

20:21 3279 Читать на русском
Циганков зізнався, що йому пропонували грати за збірну Ізраїлю
Віктор Циганков / фото Євгена Кравса

Півзахисник Динамо та збірної України Віктор Циганков розповів, що мав пропозицію представляти на міжнародному рівні Ізраїль.

"Мій батько – колишній футболіст і він затягнув мене в футбол. Коли я перейшов в Динамо, мене почали ставити на правий фланг нападу.

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Я міг грати за збірну Ізраїлю, моєму батькові дзвонили і пропонували, коли мені було 16 чи 17 років, але я вибрав збірну України", – сказав Циганков на зустрічі з уболівальниками Динамо.

Зауважимо, що Циганков народився в Ізраїлі, після завершення професійної кар'єри його батьком сім'я повернулася в Україну.

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За національну збірну України Віктор дебютував у 2016 році в матчі з Фінляндією.

Джерело: Футбол 24
Теги
Головне Ізраїль Ізраїль Україна Україна Віктор Циганков Віктор Циганков Збірна України
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