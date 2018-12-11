Циганков: У Динамо немає стабільності, все хвилями

Вінгер Динамо Віктор Циганков розповів про проблеми київського клубу.

"У нас немає стабільності. Все хвилями. Одну гру зіграємо добре, а другу жахливо. Десь не було малюнка гри, але досягали результату. У кожному матчі ми налаштовуємося на перемогу і красивий футбол. Але виходить не завжди.

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У нас дуже мало ударів. Не знаю, з чим це пов'язано. Багато разів задавав собі це питання, сидячи вдома після матчів, аналізував.

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Після перемог на характері команда більше починає вірити в свої сили. Вірити і розуміти, що можемо так грати в усіх матчах. Хоча б намагатися. Сподіваюся, що молодь набереться впевненості, і ми дамо стабільність протягом усього сезону", – сказав Циганков у ефірі програми "Профутбол".